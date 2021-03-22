تفحم سيارة نتيجة ماس كهربائي بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اشتعال سيارة بمنطقة الشاطبي، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير مفصل بالواقعة.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بإحدى السيارات بمنطقة الشاطبي، علي الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، وسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.بالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق نتيجة اشتعال أحد الأسلاك الكهربائية بالسيارة، دون حدوث أي إصابات أو وفاة قائد السيارة الذي كان قد خرج قبل اشتعالها.تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الحريق وإخمادها ومنعت امتداده إلى السيارات المجاورة وباقي الطريق، وحُرر المحضر بقسم شرطة باب شرق، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.