354 مليون دولار فاتورة استيراد أكباد مجمدة خلال عام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت أكباد صالحة للأكل مجمدة بتكلفة 354.1 مليون دولار خلال 2020، مقابل 319.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 10.9% خلال عام.أضاف الجهاز، وفقًا لتقرير صادر عنه، أن جملة واردات السلع الغذائية بلغت 8.4 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 8.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 203.3 مليون دولار خلال عام.وبلغت جملة صادرات مصر لدول العالم 27.5 مليار دولار خلال 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.