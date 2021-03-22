«قوى عاملة بورسعيد» تفتح باب التقدم للحصول على منحة بوحدة التدريب المتنقلة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، فتح باب التقديم للحصول على منحة تدريبية مجانية بوحدة التدريب المتنقلة ببورسعيد، للخريجين من الذكور والإناث.ويأتي ذلك بناء على توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، بالاهتمام بسوق العمل واحتياجاته من العمالة الفنية المدربة، بإطلاق المرحلة الرابعة من تطوير الوحدات التدريبية المتنقلة بالمحافظات ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».وتتضمن المنحة التدريبية، التدريب على التفصيل والخياطة للإناث، لمدة شهر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا.كما يتم التدريب على السباكة الصحية للذكور، وذلك لمدة أسبوعين من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الخامسة مساءا، وأيضا التوصيلات الكهربائية للذكور، لمدة أسبوعين من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الخامسة مساء.وسيتم منح الأوائل بدورة التفصيل والخياط، ماكينة خياطة مجانا، كما سيتم منح الأوائل لدورة السباكة والكهرباء شنطة عدة مجانا.وتتواجد وحدة التدريب المتنقلة، بجراج حي الزهور.وعلى من يرغب الالتحاق بالدورات المعلن عنها التوجه إلى مركز التدريب المهني بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، بجوار بنك الإسكان، خلف حضانة الفيروز، وبجوار مدرسة حافظ إبراهيم، وتقديم (صورة المؤهل الدراسي، صورة بطاقة الرقم القومي، عدد (٢) صورة شخصية).ويشترط في المتقدم للحصول على تلك المنحة، التفرغ التام أثناء فترة التدريب، وتقدم طلبات الالتحاق إلى مدير المركز غادة طنطاوي بمركز التدريب، الدور الخامس من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا.ويحصل المتدرب على بدلة تدريب تصرف مجانا للمتدرب، وأدوات كتابية مجانية، وشهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح.ويتم التدريب يوميا من السبت إلى الخميس، ولمدة 5 ساعات، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة التدريب.