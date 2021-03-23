احذر ما يحدث لجسمك حالة أهملت الإفطار.. 4 أضرار قوية
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:35 ص
سارة ساويرسطباعة
يستيقظ الكثيرون كل يوم باكرا للانطلاق إلى العمل، دون الالتفات إلى تناول وجبة الإفطار قبل الخروج من المنزل، وفي هذا الأمر، تتحدث دكتورة جيهان الدمرداش، خبيرة التغذية العلاجية لـ"الدستور"، حول مخاطر إهمال وجبة الإفطار ومكوناتها المثالية.
ماذا يحدث بأجسامنا لو أهملنا وجبة الفطار؟
1- ينفذ مخزون الجلوكوز في الجسم، وبالتالي نفقد الطاقة.
2- الإصابة بالسِمنة وتراكم الدهون.
3- الشعور بوهن ودوخة وصداع.
4- فقدان القدرة على الانتباه والتركيز.
ولهذا تنصح دكتورة جيهان الدمرداش، بتناول وجبة الفطار صباحا لأنها ستمد جسمك بالطاقة اللازمة وهذا بدوره تحسين أدائك طوال اليوم.
مكونات وجبة إفطار صحية:
تقول الدمرداش، إنه لكي تصبح الوجبة صحية أكثر، يجب التنويع بين الأطعمة فيها، ولكن يجب أن تحتوي جميعها على العناصر الغذائية الكاملة من الحبوب والدهون والبروتين.
وإليك مثال لوجبة إفطار مثالية:
- يمكن أن تحتوي على الشوفان وبيضة وثمرة جريب فروت وفنجان صغير من القهوة.
- بإمكانك تناول وجبات خفيفة في حالة الاستعجال مكونة من طبق الفواكه مع الزبادي والشوفان مع الحليب.
- أو بيض أومليت على شريحة من التوست أو الجبنة وقطع الفواكه أو البيض المسلوق مع ثمرة موز.
ماذا يحدث بأجسامنا لو أهملنا وجبة الفطار؟
1- ينفذ مخزون الجلوكوز في الجسم، وبالتالي نفقد الطاقة.
2- الإصابة بالسِمنة وتراكم الدهون.
3- الشعور بوهن ودوخة وصداع.
4- فقدان القدرة على الانتباه والتركيز.
ولهذا تنصح دكتورة جيهان الدمرداش، بتناول وجبة الفطار صباحا لأنها ستمد جسمك بالطاقة اللازمة وهذا بدوره تحسين أدائك طوال اليوم.
مكونات وجبة إفطار صحية:
تقول الدمرداش، إنه لكي تصبح الوجبة صحية أكثر، يجب التنويع بين الأطعمة فيها، ولكن يجب أن تحتوي جميعها على العناصر الغذائية الكاملة من الحبوب والدهون والبروتين.
وإليك مثال لوجبة إفطار مثالية:
- يمكن أن تحتوي على الشوفان وبيضة وثمرة جريب فروت وفنجان صغير من القهوة.
- بإمكانك تناول وجبات خفيفة في حالة الاستعجال مكونة من طبق الفواكه مع الزبادي والشوفان مع الحليب.
- أو بيض أومليت على شريحة من التوست أو الجبنة وقطع الفواكه أو البيض المسلوق مع ثمرة موز.