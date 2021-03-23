عشية انتخابات الكنيست.. بماذا دعا نتنياهو وسارة عند حائط البراق؟

صلاة نتنياهو



صلاة سارة نتنياهو



انتخابات الكنيست الـ24



تعهد بينيت



ثقة نتنياهو



صلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وزوجته سارة، مساء اليوم، عند حائط البراق - يسمى إسرائيليا بـ"حائط المبكى" - في مدينة القدس المحتلة، عشية إجراء انتخابات الكنيست، المقررة غدا الثلاثاء.وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في صلواته،: "شكًرا لرب العالم لأننا خرجنا من كورونا بسلام، وشكرا لشفاء زوجتي الحبيبة سارة، أصلي من أجل النصر في انتخابات إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي، وأن التزم بمواصلة العمل لجميع الإسرائيليين".من جانبها، قالت سارة نتنياهو: "في صلاتي من أجل زوجي، رئيس الوزراء الأكبر بنيامين نتنياهو، أدعو بزوال الأوبئة والشفاء التام لمرضى كورونا، وراحة الأسر التي فقدت أحبائها في الوباء الشديد.. بالنسبة لعائلتي، فأتمنى الصحة لزوجي، ولأطفالي يائير وأفنير، والشفاء السريع والكامل من الجراحة، والعودة إلى الحياة الكاملة، بمساعدة الرب (يهوه)، والطب، والصحة، والنجاح الكبير، والشكر العظيم للرب على الشفاء من الجراحة".وتجرى، غدًا الثلاثاء، انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين، بمشاركة 39 قائمة انتخابية.وتعقد الانتخابات وسط تنافس شديد بين نتنياهو، وبيني جانتس وزير الجيش ورئيس حزب" أزرق أبيض"، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.وتعهد نفتالي بينيت زعيم قائمة يمينا الإسرائيلية، أمس الأحد، بعدم المشاركة في حكومة برئاسة لابيد.ودعا بينيت، نتنياهو بالتوقيع على أنه لن يشكل حكومة بدعم منصور عباس رئيس "القائمة الموحدة" العربية، في انتخابات الكنيست المقبلة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ يومين، أنه يثق بالحصول على عدد أصوات الحسم في انتخابات الكنيست، والوصزل لـ61 مقعدا على الأقل، لتشكيل ائتلاف حكومي برئاسته دون الحاجة للتناوب.وأكد نتنياهو أن التناوب على رئاسة الوزراء مع جانتس، بعد الانتخابات الماضية، قلل من قدرة الحكومة وأضعفها.وتعد تلك الانتخابات هي الرابعة للكنيست الإسرائيلي خلال نحو عامين.