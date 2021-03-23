رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

عشية انتخابات الكنيست.. بماذا دعا نتنياهو وسارة عند حائط البراق؟

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:53 ص
نتنياهو وسارة
نتنياهو وسارة
سارة الشلقاني
طباعة
صلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وزوجته سارة، مساء اليوم، عند حائط البراق - يسمى إسرائيليا بـ"حائط المبكى" - في مدينة القدس المحتلة، عشية إجراء انتخابات الكنيست، المقررة غدا الثلاثاء.

وترك نتنياهو وسارة صلواتهم مكتوبة في ورق ووضعوها بين حجارة حائط البراق.

صلاة نتنياهو
وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في صلواته،: "شكًرا لرب العالم لأننا خرجنا من كورونا بسلام، وشكرا لشفاء زوجتي الحبيبة سارة، أصلي من أجل النصر في انتخابات إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي، وأن التزم بمواصلة العمل لجميع الإسرائيليين".

صلاة سارة نتنياهو
من جانبها، قالت سارة نتنياهو: "في صلاتي من أجل زوجي، رئيس الوزراء الأكبر بنيامين نتنياهو، أدعو بزوال الأوبئة والشفاء التام لمرضى كورونا، وراحة الأسر التي فقدت أحبائها في الوباء الشديد.. بالنسبة لعائلتي، فأتمنى الصحة لزوجي، ولأطفالي يائير وأفنير، والشفاء السريع والكامل من الجراحة، والعودة إلى الحياة الكاملة، بمساعدة الرب (يهوه)، والطب، والصحة، والنجاح الكبير، والشكر العظيم للرب على الشفاء من الجراحة".
انتخابات الكنيست الـ24

وتجرى، غدًا الثلاثاء، انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين، بمشاركة 39 قائمة انتخابية.

وتعقد الانتخابات وسط تنافس شديد بين نتنياهو، وبيني جانتس وزير الجيش ورئيس حزب" أزرق أبيض"، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.

تعهد بينيت

وتعهد نفتالي بينيت زعيم قائمة يمينا الإسرائيلية، أمس الأحد، بعدم المشاركة في حكومة برئاسة لابيد.

ودعا بينيت، نتنياهو بالتوقيع على أنه لن يشكل حكومة بدعم منصور عباس رئيس "القائمة الموحدة" العربية، في انتخابات الكنيست المقبلة.

ثقة نتنياهو

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ يومين، أنه يثق بالحصول على عدد أصوات الحسم في انتخابات الكنيست، والوصزل لـ61 مقعدا على الأقل، لتشكيل ائتلاف حكومي برئاسته دون الحاجة للتناوب.

وأكد نتنياهو أن التناوب على رئاسة الوزراء مع جانتس، بعد الانتخابات الماضية، قلل من قدرة الحكومة وأضعفها.

وتعد تلك الانتخابات هي الرابعة للكنيست الإسرائيلي خلال نحو عامين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-3-2021

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا


الصور

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

image description

عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

اختصاصية روسية: لا يمكن التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» مرة ثانية

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجل المغني بوبي براون

كورونا تؤرق 20% من الألمان

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تكية مسافر تستضيف مناقشة «أولاد الناس» لـ ريم بسيونى

«الإنتاج الثقافي» يكرم الأمهات المثاليات والفنانات الرائدات بالمسرح القومي غدًا

مصري وسوري وجزائري يحصدون جائزة الشاعرة حبيبة محمدي

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»