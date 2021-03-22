من له الأولوية فى الحديث باجتماعات لجان مجلس الشيوخ؟

أعطت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الأولوية لممثلي الحكومة في الحديث خلال عقد اجتماعات اللجان النوعية للمجلس.ونصت المادة (٧٧) من اللائحة أن "تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمى الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس".وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان، القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها فى شأن اللجان فى هذه اللائحة.