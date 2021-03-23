براتب 1500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة تمويل مشروعات بديروط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات تمويل المشروعات بديروط، وذلك براتب 1500 جنيه، بالإضافة إلى حافز.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مسئول تمويل، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01274711174، والتواصل مع المدير المسئول إسحق حاتم، أو التوجه لمقر الشركة في القوصية، شارع المحكمة الجديدة، ديروط.