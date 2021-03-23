رئيس مجلس الدولة يجتمع بالموظفات لمناقشة عملهن أمناء سر فى المحاكم

التقى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة جموعًا كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة أوضاع بيئة العمل وأهم المشاكل التي تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس واستبيان مدى استعدادهن للعمل في السكرتارية داخل الجلسات.ودعمًا من المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة للمرأة العاملة بمجلس الدولة فقد استمع لموظفات المجلس الحاضرات وطلباتهن بخصوص أمور العمل، مؤكدًا لهن أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للموظفات لمساعدتهن على القيام بعملهن بسهولة ويسر.وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات في المحاكم وأنهن على استعداد للقيام بأي عمل يكلفن به من إدارة المجلس إتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.كان مجلس الدولة قد أعلن في وقت سابق عن مبادرته على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.