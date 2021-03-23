بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

أجرت "الجيل" حوارا مع الفنانة الكبيرة هند رستم وفتحت فيه الأخيرة النار على الفنانات الجدد، وذلك عام 1999.وقالت هند رستم:" مفيش واحدة من ممثلات الإغراء ممكن توصل لمستوى هند رستم، أنا فاكرة أن فيه ممثلة جديدة سألت يوسف شاهين:" إزاي أبقى هند رستم؟"، فقال لها:"مش ممكن، لأن هند ميزتها إنها طبيعية وأنتم كلكم صناعي".وتابعت: "أنا لا أتابع مشاهد الإغراء إلى أين وصلت في السينما، ولكن من خلال ما أسمع أستطيع أن أقول إن الناس"قرفت" من السينما، وزهقت من موضوعات الجنس والابتذال والمخدرات والشم والسطو، عايزين موضوعات جديدة مفيدة، تفتكر فيلم زي "إسماعيلية رايح جاي" نجح ليه؟، أبدا مش عشان هنيدي، ولكن لأن الفيلم رجع الناس تاني للقيم والمثل الجميلة، وبالمناسبة عجبني دور محمد فؤاد قوي، لما اتفرجت على الفيلم في الفيديو صفقت للولد ده، ولو كنت أعرف نمرة تليفونه كنت اتصلت بيه وقلت له: "هايل الدور اللي أنت عملته".وأضافت: "زمان كنا بنعتبر شكري سرحان هو الممثل الأول في جيلنا، واعتقد أن شكري لو عايش وفي عز شبابه مكانش هيقدر يؤدي الدور زي محمد فؤاد".