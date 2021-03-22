«البكرى»: الحكومة تستهدف تحسين منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال

قال الخبير الاقتصادي، أحمد البكري، إن إعادة تشكيل مجالس الإدارات في شركات قطاع الأعمال العام ستساهم في إحداث تحسين لمنظومة الإدارة في الشركات.وأضاف «البكري»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحكومة نجحت في تعديل قانون قطاع الأعمال العام في إطار يسمح بتحسين الإدارة في الشركات، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إحداث تطوير شامل في شركات قطاع الأعمال العام.جدير بالذكر، أن قطاع الأعمال العام أجرى تعديلات عديدة في مجالس إدارات الشركات التابعة له، حيث شهد مؤخرًا تعديلات في شركتي القابضة للسياحة والأدوية.