رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البكرى»: الحكومة تستهدف تحسين منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:58 م
أحمد البكري
أحمد البكري
أسامة الشندويلي
طباعة
قال الخبير الاقتصادي، أحمد البكري، إن إعادة تشكيل مجالس الإدارات في شركات قطاع الأعمال العام ستساهم في إحداث تحسين لمنظومة الإدارة في الشركات.

وأضاف «البكري»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحكومة نجحت في تعديل قانون قطاع الأعمال العام في إطار يسمح بتحسين الإدارة في الشركات، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إحداث تطوير شامل في شركات قطاع الأعمال العام.

جدير بالذكر، أن قطاع الأعمال العام أجرى تعديلات عديدة في مجالس إدارات الشركات التابعة له، حيث شهد مؤخرًا تعديلات في شركتي القابضة للسياحة والأدوية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

الجزيرة يتصدر دورى السوبر للسلة بالفوز على الاتصالات

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

كيفية معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021 بعد ظهورها رسميا

أيام زمان

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «سماء قريبة من الأرض» بمختبر سرديات الإسكندرية

العربية للعلوم والتكنولوجيا تكرم الفنانة سميرة عبد العزيز

«الدستور» تنفرد بنشر مقال «السعداوي»: مانديلا تقليدي ولا يحترم المرأة

«ثقافة المنيا» تختتم مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة» بأبوقرقاص