رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة مكبرة بـ«شبراملس» بزفتى ضمن «حياة كريمة».. غدًا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:56 ص
قافلة بقرية شبرا
قافلة بقرية شبرا ملس
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تُطلق محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قافلة مكبرة بقرية شبرا ملس، بمدرسة شبرا ملس الابتدائية النموذجية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تشمل القافلة تخصصات طبية واجتماعية وتمكين اقتصادي.

وتنفذ القافلة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تحت إشراف أماني خالد مدير مديرية الشؤون الاجتماعية بالغربية.

من جانبها أكدت جيهان مصطفى صابر، مدير إدارة زفتى التعليمية، أنها بمجرد إخطارها وجهت بالتعاون مع فريق العمل بمدرسة شبرا ملس الابتدائية النموذجية، موضحة أن هناك جهدًا كبيرًا ومميزًا للتجهيز للقافلة لخدمة أهالينا الكرام.

من جانبه، أكد محافظ الغربية، أن القوافل الطبية يتم توجيهها إلى القرى الأكثر احتياجًا لتقوم بالكشف المجاني على المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم دون تحملهم أي تكاليف، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية لمستشفيات التأمين الصحي، مبينًا استمرار تلك القوافل الطبية سواء المقدمة من وزارة الصحة أو من منظمات المجتمع المدني، حرصًا على صحة وسلامة أهالي الغربية.

يذكر أنه تم إدراج قرى مركز زفتى، وعددها 54 قرية و88 عزبة تابعة لها، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، وتم اختيار مركز زفتى نظرًا لنقص الخدمات به لسنوات طويلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

«خليهولنا يا رب».. الرئيس يأمر بعلاج مصاب بضمور العضلات


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

كيفية معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021 بعد ظهورها رسميا

تعرف على نص دعاء الرياح.. إليك التفاصيل

أيام زمان

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

«الدستور» تنفرد بنشر مقال «السعداوي»: مانديلا تقليدي ولا يحترم المرأة

«ثقافة المنيا» تختتم مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة» بأبوقرقاص

العلاج بالفن فى معرض «أشجار طفولية» لـ وفاء ياديس

عبد الناصر.. «الثعلب» كما وصفته الصحافة الأمريكية