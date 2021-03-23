حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 23 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الدلو، والذى جاء على النحو التالي:مهنيًا: أنت لا تشعر بأي ثقة على الإطلاق في من حولك وفي زملائك في العمل، تشعر بالشك فيهم، قريبا سيتضح لك بعض الأمور، فلتكن حذرًا مع الجميع.عاطفيًا: ساعد حبيبك ببعض الخطوات الإيجابية التي تشعره بالحب والطمأنينة صدق مشاعرك نحوه، وسيقدر لك شريكك ذلك بشكل كبير.صحيًا: حافظ على نفسك لأنك عرضة لنزلات البرد بسبب سوء الجو وضعف جهازك المناعي وابتعد عن تناول الوجبات السريعة كثيرا.