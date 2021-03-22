رئيس القابضة للسياحة: المرأة لها مكانة عظيمة فى إدارة المناصب الإدارية

قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق إن الدولة دعمت المرأة في تولي القيادات الكبرى والمناصب.وأضافت في تصريحات خاصة للدستور أن المرأة أصبح لها نصيب مميز خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يدل علي المكانة العظيمة التي حظيت بها.وأوضحت أن المرأة في الشركة القابضة للسياحة والفنادق تحظى بدعم وثقة حيث يوجد عدد كبير من القيادات تشغله منصبه المرأة مما يؤكد علي الدعم والثقة الموجود.وقطاع الأعمال العام دعم المرأة في التمكين الوظيفي في عدة مناصب مختلفة حيث تتولى رشا عمر منصب مستشار وزير قطاع الأعمال لاعادة الهيكلة فيما تتولي داليا تداروز منصب مستشار الوزير للاستثمار بينما تتولي ميرفت حطبة رئاسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وداليا العناني رئيس شركة ريال مارك التابعة للقابضة للتشييد والتعمير وأماني الترجمان رئيس شركة مصر للسياحة التابعة للشركة للقابضة للسياحة والفنادق وتتولي أماني الماحي رئيس قطاع الفروع الخارجية بشركة مصر للتأمين.