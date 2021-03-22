قائدات فى إفريقيا.. سيدات القارة السمراء يَحكُمن دولهن بالنضال ويُبهرن العالم

بوروندى.. سيلفى كينينجى ناضلت لمنع الحرب الأهلية بين الهوتو والتوتسى

جنوب إفريقيا.. آيفى ماتسيبى من المنفى إلى الصدارة

ليبيريا.. إلين جونسون تزوجت فى سن الـ17 وأصبحت الرئيسة وفازت بـ«نوبل»

الجابون.. روز فرانسين روجومبى أنقذت بلادها بالاستقرار

مالاوى.. جويس باندا ناصرت المثليين وحاربت الفساد وساندت النساء والأطفال

سابورى.. ناضلت ضد «الفصل العنصرى»

موريشيوس.. أمينة:عالِمة قادت وطنها نحو المستقبل

موريشيوس.. أوسان صحفية تولت القيادة مرتين

إفريقيا الوسطى.. كاثرين أخرجت دولتها من الفوضى

توجهت أنظار العالم مؤخرًا صوب تنزانيا، بعد تعيين سامية صلوح حسن رئيسة للدولة، بعدما كانت نائبة للرئيس.لم تكن ذات الـ٦١ عامًا أول امرأة فى التاريخ الإفريقى الحديث تتولى هذا المنصب، فقد سبقتها كثيرات، ما يؤكد أنه لم يعد مستحيلًا فى إفريقيا أن تقود النساء الدول ولو لفترة مؤقتة.وعلى الرغم من أن تولى القيادة فى فترة انتقالية أمر صعب، قد يقود إلى حرب أهلية، فإن سيدات إفريقيا أثبتن قدرتهن على ضبط الأمور فى بلادهن.حظيت البوروندية سيلفى كينينجى، بتعليم جيد فى مدارس الراهبات البلجيكيات، وهو أمر نادر فى الدولة التى تقع شرق إفريقيا، وحينما أصبحت شابة انخرطت فى العمل بالحزب التابع لقبيلة «التوتسى»، ما سهّل صعودها لسلم السياسة.وكونها خبيرة اقتصادية ناجحة، جعلت الأعين تنظر إليها عندما احتاجت الدولة لتقليل النفقات، وأتمت مهمتها بجدارة، ما أهّلها لمنصب القائم بأعمال رئيس بوروندى عام ١٩٩٣ فى فترة حاسمة فى تاريخ وطنها، قبل أن يحدث الانقلاب العسكرى الذى تسبب فيه التوتر بين قبيلتى الهوتو والتوتسى، لكن هذا لم يغير من حبها لوطنها، فقد وضعت يدها فى يد الرئيس ملشيور ندادايى، فى محاولة لحقن دماء أبناء وطنها وتوحيد الصفوف التى مزقتها القبلية.ورغم أن المحاولة كانت فاشلة، واندلعت الحرب الأهلية بعد ذلك، لكن «كينينجى» ضربت مثالًا فى الحرص على السلام والتعاون بين القبائل.كانت «آيفى ماتسيبى كاسابورى» ثانى رئيس وزراء للولاية الحرة، ووزيرة الاتصالات فى جنوب إفريقيا من عام ١٩٩٩ حتى وفاتها عام ٢٠٠٩، وبسبب نشاطها السياسى نفيت وهى ابنة الـ٢٨ عامًا.ذهبت إلى المنفى وعادت إلى جنوب إفريقيا بعد ٢٥ عامًا، وعملت لأول مرة مدرسًا لمدة عشر سنوات على الأقل، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة.خلال فترة وجودها فى المنفى واصلت تعليمها، وعندما ذهبت إلى الولايات المتحدة أكملت دراساتها العليا، وعملت فى معهد الأمم المتحدة لناميبيا محاضرًا، وحصلت على درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة روتجرز بنيو برونزويك.كانت «إلين جونسون سيرليف» أول رئيسة لبلدها ليبيريا فى الفترة بين يناير ٢٠٠٦ ويناير ٢٠١٨.نسب الفقر كانت عالية جدًا فى ليبيريا مقارنة ببقية دول إفريقيا، وهى دولة فى غرب القارة السمراء، تحدها سيراليون من الغرب وغينيا من الشمال، وجلست «سيرليف» على مقعدها بعد حرب أهلية دامت ١٤ عامًا.كما جرى انتخابها عام ٢٠١٦ لترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ما جعلها أول امرأة تجلس على هذا المقعد منذ تأسيس المجموعة، وجاء ذلك بعد فوزها بجائزة نوبل للسلام عام ٢٠١١، اعترافًا بجهودها فى إشراك النساء فى عملية حفظ السلام، إذ رأت اللجنة المقدمة للجائزة أنه لا يمكن تحقيق السلام دون إشراك المرأة فى المناحى السياسية والاقتصادية للدولة، وهذا ما اتفق مع رؤية «سيرليف». وقالت لجنة «نوبل» إنها «أسهمت فى تأمين السلام فى ليبيريا، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية مكانة المرأة». ورغم أنها تزوجت فى سن الـ١٧ عامًا، فإنها كانت تحاول تحقيق حلمها، ودونت رحلتها فى كتاب يحمل عنوان «هذه الطفلة ستكون عظيمة الشأن: مذكرات حياة حافلة لأول رئيسة إفريقية».شغلت «روز فرانسين روجومبى» منصب رئيسة الجابون المؤقتة فى الفترة بين يونيو ٢٠٠٩ وأكتوبر ٢٠٠٩.ولقبت المحامية «روجومبى» بـ«السيدة الحديدية»، وكانت شخصية غامضة إلى حد ما عندما اختارها الرئيس «بونجو» لتصبح رئيسة مجلس الشيوخ، ويشاع أن اختيارها كان مفاجأة للكثيرين فى قيادة حزب PD.بعد وفاة الرئيس «عمر بونجو» فى ٨ يونيو ٢٠٠٩، عينت المحكمة الدستورية «روجومبى» رئيسة مؤقتة فى ٩ يونيو.كان مطلوبًا إجراء انتخابات رئاسية جديدة فى غضون من ٣٠ إلى ٤٥ يومًا، وفقًا لدستور الجابون، وكانت تلك مهمتها، التى ضمنت استقرار الدولة.شغلت السياسية «جويس هيلدا باندا» منصب رئيسة الدولة الحبيسة مالاوى- التى تقع فى جنوب شرق إفريقيا، وتحدها زامبيا من الشمال الغربى وتنزانيا من الشمال الشرقى وموزمبيق من بقية الجهات- فى الفترة بين أبريل ٢٠١٢ ومايو ٢٠١٤، وكانت أول امرأة تشغل منصب رئيسة الدولة فى أى مكان فى جنوب إفريقيا.عاشت «باندا» فى العاصمة الكينية نيروبى خلال زواجها الأول من روى كاشالى، حيث نشطت فى الحركة النسائية، وشكّلت تجربتها الشخصية فى هذه الزيجة حجر أساس فى مسيرتها، إذ كانت تعيسة وكان زوجها يسىء إليها، قبل تركيزها فى السياسة.أسست «باندا» وأدارت العديد من الشركات والمنظمات وعملت فى إدارة مصانع ملابس ومخبز، كما أسست الرابطة الوطنية لسيدات الأعمال فى مالاوى، ومؤسسة «جويس باندا» التى تكرس خدماتها للتنمية الريفية وتحسين الحياة من النساء والأطفال فى بلد صُنف واحدًا من أفقر بلدان العالم، وقد عانت من أزمة سياسية متفاقمة أكدتها النكسات الاقتصادية الشديدة.فى أواخر عام ٢٠١٠، جرى طردها من الحزب الديمقراطى التقدمى بعد خلاف مع موثاريكا بشأن من سيخلفه كمرشح رئاسى لـDPP فى الانتخابات التالية، لكنها استمرت فى العمل نائبة للرئيس.فى عام ٢٠١٢، لم يجر تأكيد وفاة الرئيس موثاريكا بعد إصابته بنوبة قلبية فى ٥ أبريل، ما أدى إلى فترة وجيزة من عدم اليقين بشأن خليفته، إذ حاولت دائرته المقربة عرقلة تفويض «باندا» الدستورى لتولى الرئاسة، لكنها نجحت فى الالتفاف حولهم وأدت اليمين كرئيس رابع لمالاوى فى ٧ أبريل.كانت تعهداتها بإلغاء قانون مالاوى، الذى يحظر الأنشطة الجنسية المثلية والقضاء على الفساد الحكومى، أمثلة على إمكانية التغيير تحت قيادتها.يصعب أن نضع «آيفيما تسيبيكا سابورى» فى قائمة الرئيسات الإفريقيات، لأن فترة توليها الحكم لم تستغرق أكثر من ساعات، إذ عملت قائمًا بأعمال رئيس جنوب إفريقيا فى سبتمبر ٢٠٠٥، فى غياب الرئيس «ثابومبيكى» ونائبه خارج البلاد.وعلى الرغم من أن وجودها فى المنصب كان لسد فراغ دستورى، لكن هذا لا ينفى أنها كانت واحدة من أقوى المناضلات فيما يخص الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا، وهو نضال مهم وحاسم فى تاريخ البلاد، قاده نيلسون مانديلا، قبلها.و«الفصل العنصرى» هو النظام الذى حكمت عبره الأقلية البيضاء فى جنوب إفريقيا من عام ١٩٤٨.قبل أن تشغل «أمينة غريب فقيم»، فى الفترة بين يونيو ٢٠١٥ ومارس ٢٠١٨، منصب رئيسة دولة موريشيوس، كانت عالمة فى مجال التنوع البيولوجى، ومؤسسة لمركز أبحاث للعلاج بالنباتات، وكانت منغمسة فى تجميع قاعدة بيانات للنباتات فى جزيرتها.طلب منها حزب الأغلبية فى موريشيوس أن تصبح رئيسة، وصعدت إلى المنصب فى يونيو ٢٠١٥ دون أى خبرة سياسية تقريبًا، لكن- مع فرصة فريدة لتقديم منظورها واهتماماتها كعالمة إلى جمهور أكبر- وافقت.وبعد عودتها لمقاعد المواطنين، تعمل على رفع مستوى الوعى بظاهرة الاحتباس الحرارى وتشجيع الاستثمارات الجديدة فى العلوم والتكنولوجيا فى موريشيوس وإفريقيا الكبرى.شغلت الصحفية ومذيعة الأخبار «أغنيسمونيك أوسان بيلبو» منصب القائم بأعمال رئيس موريشيوس مرتين، أولاهما كانت بين مارس ويوليو ٢٠١٢، عندما استقال رئيس موريشيوس «أنرود جوغنوث» بعد خلاف مع رئيس وزراء البلاد، التى تعد جزرًا صغيرة بوسط المحيط الهندى تبعد عن مدغشقر نحو ٨٦٠ كيلومترًا، تاركًا الرئاسة لنائب الرئيس، إذ شغلته «بيلبو» وخلفتها «كايلاشبورياج» كرئيسة فى يوليو ٢٠١٢، ثم شغلت «بيلبو» المنصب مرة أخرى فى الفترة بين مايو ويونيو ٢٠١٥.فازت «بيلبو» فى الانتخابات البرلمانية، وعُينت نائبة للرئيس فى ١٢ نوفمبر ٢٠١٠ بعد وفاة نائبة الرئيس «أنجيديشيتار»، وجرى انتخابها بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية الوطنية، لتصبح أول امرأة نائبة لرئيس موريشيوس. كانت عضوة فى حزب العمال، وأصبحت فيما بعد رئيسة الحزب، وكونها ابنة «بارثولومى أوسان» سهّل تصعيدها كونه أحد الأعضاء المؤسسين للحزب. كانت متزوجة من رجل الأعمال «إيف جوزيف بيلبو»، الذى توفى بعد ثلاثة أيام من أدائها اليمين نائبة للرئيس فى ١٦ نوفمبر ٢٠١٠.جرى انتخاب المحامية «كاثرين سامبا بانزا»، التى كانت قبل ذلك عمدة بانغى، رئيسة مؤقتة جديدة لجمهورية إفريقيا الوسطى، وجاءت بهدف إخراج البلاد من الفوضى وتنظيم انتخابات حرة، وشغلت المنصب فى الفترة بين يناير ٢٠١٤ ومارس ٢٠١٦.فازت «سامبا بانزا» على سبعة مرشحين آخرين، كان من بينهم امرأتان وابن لرؤساء سابقين.ولم يكن طريقها مفروشًا بالورد، إذ كان من بين المستبعدين من المناصب العليا أعضاء فى الميليشيات، وهذا شكل خطرًا على استقرار البلاد.