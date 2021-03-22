رئيس فنزويلا: وصول نوعين من اللقاحات الكوبية لكورونا أول أبريل

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو: إن اثنين من اللقاحات الكوبية المضادة لفيروس كورونا سيصلان إلى فنزويلا في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.وأضاف مادورو في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين: أن فنزويلا ستشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحين، موضحا أن الجرعات تشمل 30 ألف جرعة من لقاح "سوبيرانا" و30 ألف جرعة أخرى من لقاح "عبد الله" الكوبيين.يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في فنزويلا يصل إلى حوالي 151 ألف حالة.