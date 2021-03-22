رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعلن المتوسطات القومية لامتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:46 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الإلكترونية للصف الأول الثانوي.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة ستعلن غدًا الثلاثاء كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول.

كما ستعلن الوزارة عن مواعيد الامتحانات الشهرية المقبلة في الصف الدراسي الثاني، وسيتم الإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات الترم الأول.
وزير التعليم يعلن المتوسطات القومية لامتحانات أولى ثانوي الإلكترونية
وزير التعليم يعلن المتوسطات القومية لامتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب direct link

«خليهولنا يا رب».. الرئيس يأمر بعلاج مصاب بضمور العضلات

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

كيفية معرفة نتيجة أولى ثانوي 2021 بعد ظهورها رسميا

تعرف على نص دعاء الرياح.. إليك التفاصيل

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021

أيام زمان

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

«الدستور» تنفرد بنشر مقال «السعداوي»: مانديلا تقليدي ولا يحترم المرأة

«ثقافة المنيا» تختتم مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة» بأبوقرقاص

العلاج بالفن فى معرض «أشجار طفولية» لـ وفاء ياديس

عبد الناصر.. «الثعلب» كما وصفته الصحافة الأمريكية