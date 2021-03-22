وزير التعليم يعلن المتوسطات القومية لامتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الإلكترونية للصف الأول الثانوي.وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة ستعلن غدًا الثلاثاء كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول.كما ستعلن الوزارة عن مواعيد الامتحانات الشهرية المقبلة في الصف الدراسي الثاني، وسيتم الإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات الترم الأول.