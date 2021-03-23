حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 23 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيا: ضع كل شئ في مكانه الصحيح وضع جدول زمني حتى تتمكن من إنهاء مشاكلك المهنية والمادية وتعوض أي خسائر مرت عليك الفترات السابقة.عاطفيا: من الواضح أن الحب هو سبب آلامك الفترة السابقة وهذا مؤشر قوي أن هناك شئ خطأ ولابد من إصلاحه فابدأ بنفسك.صحيا: ركز على تناول الخضروات والفواكه وقلل من المشروبات الغازية والكحولية والتي تحتوي على كافيين حتى تشعر بالنشاط والحيوية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.