حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 23 مارس 2021
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:45 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم، لبرج الميزان، على النحو التالي:
مهنيًا
تعاني من الضغط المتذايد في عملك، الأمر الذي يشعرك بعدم الراحة، من الضروري أن تنظم وقتك وأفكارك حتى تقلل الضغط على نفسك.
عاطفيًا
تحتاج قضاء وقت رومانسي مع شريكك، واغمره باهتمامك، فهو يستحق منك كل الحب والاحترام.
صحيًا
تناول الوجبات السريعة تسبب لك السمنة، اتبع حمية غذائية وتمارين رياضية بسيطة تساعدك علي الحفاظ علي وزنك.
مهنيًا
تعاني من الضغط المتذايد في عملك، الأمر الذي يشعرك بعدم الراحة، من الضروري أن تنظم وقتك وأفكارك حتى تقلل الضغط على نفسك.
عاطفيًا
تحتاج قضاء وقت رومانسي مع شريكك، واغمره باهتمامك، فهو يستحق منك كل الحب والاحترام.
صحيًا
تناول الوجبات السريعة تسبب لك السمنة، اتبع حمية غذائية وتمارين رياضية بسيطة تساعدك علي الحفاظ علي وزنك.