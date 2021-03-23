حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 23 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيًا: لاتخف وتشجع وخذ خطواتك لتحقق مشروعك وهدفك واذا عانيت من الفشل قبل ذلك تعلم من أخطائك الماضية وإبداء التنفيذ علي أرض الواقع.عاطفيًا: موقفك الأخير يدل على ضعفك وهروبك، وأنك لا تستطيع المواجهة ودائمًا تبقي اختياراتك للحلول في علاقاتك العاطفية خاطئة وتسبب لك المشاكل وتعقد الأمور أكثر.صحيًا: صحتك النفسية تؤثر على حالتك الجسدية وتدخلك في حالة كسل وعصبية أنت في غني عنها هذة الفترة المتعبة بالنسبة لك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.