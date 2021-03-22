أسقف روما يترأس اجتماعه الأسبوعي عبر البث المباشر

ترأس الأنبا برنابا أسقف الكنيسة القبطية بروما وتوابعه بإيطاليا، مساء اليوم اجتماعه العام الأسبوعي، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وناقش نيافته خلال الإجتماع تأملات في أحد الكنوز بالصوم الكبير، والذي ناقش خلاله الكنز السماوي الذي يجب أن يسعى الإنسان له.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.