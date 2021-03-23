للسيدات حتى 35 سنة.. «القوى العاملة» تطلب أخصائيات تمويل للعمل بديروط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى جمعيات سيدات الأعمال بديروط، براتب 1300 جنيه، بالإضافة إلى حافز.وتتضمن الوظائف المتاحة بالجمعية، أخصائية تمويل، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل عال، أو متوسط، وألا يزيد عمرها عن 35 سنة.وعلى من ترغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01559433375 والتواصل مع المدير المسئول محمد إيهاب محمد، أو التوجه لمقر الجمعية في القوصية، شارع الجلاء، برج خالد بن الوليد، ديروط.