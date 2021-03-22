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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات أوروبية سودانية بشأن سد النهضة والخلافات مع إثيوبيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:56 م
حمدوك
حمدوك
محمد عمر
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بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الإثنين، مع مفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي جوتا أوربلانين، مبادرة الخرطوم لتوسيع أدوار المراقبين بمفاوضات سد النهضة.

كما بحث حمدوك خلال الاتصال الهاتفي مع المسؤولة الأوروبية، التطورات الإقليمية على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وإلى جانب ذلك ناقش الجانبان مبادرة السودان لتوسيع أدوار المراقبين بمفاوضات سد النهضة، بحيث تصبح الوساطة رباعية تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الاتحاد الإفريقي.

وشدد حمدوك على أن السودان لم يتسبب في الأزمة وأنه ما زال يؤكد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، وأنه لا بُد من وضع العلامات والترسيم الكامل لحدود السودان مع إثيوبيا على الأرض، وهي حدود لم تكُن يومًا محل نزاع.

وعبَّر رئيس الوزراء السوداني عن تقديره الكبير لدور الاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديموقراطي والإصلاحات الاقتصادية بالخرطوم.


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