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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تتوسع في «قروض المرأة».. 5 شروط للحصول عليها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:00 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي التوسع في القروض الموجهة للمرأة المصرية خاصة في المناطق الريفية.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن الوزارة تقدم برنامج التمويل متناهي الصغر الخاص بالمرأة المعيلة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لمساعدتها بأن تصبح عنصرًا فاعلًا في المجتمع بدلًا من متلقية للدعم.

وأشارت إلى أن هناك عدة شروط للحصول على التمويل وهى:-

- أن تكون العميلة مصرية الجنسية.
- ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة.
- يفضل من لها خبرة سابقة فى المشروع المقدم.
- مدة القرض بحد أدنى 3 شهور وبحد أقصى 24 شهرًا.
- السداد شهريا أو حسب طبيعة ودورة المشروع.

أما عن إجراءات الحصول على الخدمة
- طلب الحصول على القرض (نموذج بالبنك).
- بحث اجتماعي لأبناء المرأة مستحقة الدعم.
- إيصال مرافق حديث وفي حالة عدم توافره يكتفى بالبحث الاجتماعي موضح به محل الإقامة.
- بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد.
- بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة التابعة للفرع.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

الإجراءات:

تقوم العميلة (التي لها دخل غير كاف) بالتقدم إلى الفرع التابع لها والتأكد من استيفاء كل المستندات المطلوبة.
يتم بحث ودراسة الملفات بمعرفة الفرع للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

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