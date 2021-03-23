حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 23 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم لبرج الحمل، على النحو التالي:مهنيًاتجنب الدخول في مشكلات أنت في غني عنها، ولاتدع المحيطين يشغلوا حيز كبير من تفكيرك، لتستطيع تحقيق أهدافك التي تسعى لها.عاطفيًاحبك لعائلتك هو نقطة ضعفك، لذلك تجنب الدخول في مشاكل أنت في غنى عنها، وسيطر على عصبيتك قدر المستطاع.صحيًاالأرق والتوتر يجعلك تبدو شاحبًا ومرهقًا معظم الوقت، لاتفكر أكثر من اللازم ولا تعطي الامور أكتر من حقها، فكل مشكلة لها حل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.