تكساس الأمريكية تخسر 2.2 مليار دولار بسبب عدم رعاية صحة الأمهات النفسية

كشف بحث جديد أجري برعاية مؤسسة (سانت ديفيد) ومؤسسة رعاية الأطفال في ولاية (تاكساس) الأمريكية، أن تكلفة الصحة النفسية غير المعالجة للأمهات وأطفالهن حتى سن الخامسة تصل إلى 2.2 مليار دولار عن فترة الخمس سنوات الأولى من حياة الطفل.ووجد البحث، الذي أجري من قبل شركة " ماثيماثيكا" الأمريكية، أن سيدة من بين كل 8 سيدات حوامل أو أنجبن، عانين من مشكلات صحية فيما يتعلق بالصحة النفسية لهن أو أحد أبنائهن، وقدر البحث العبء الملقى على كاهل اقتصاد ولاية "تاكساس" بسبب إغفال رعاية الحالة النفسية للنساء، بنحو 2.2 مليار دولار من خلال النظر في كل من خسارة الدخل وزيادة تكلفة الرعاية.وتعاني النساء المصابات بحالات صحية عقلية غير معالجة مثل القلق والاكتئاب من فقدان الدخل من التغيب وانخفاض احتمالية كونهن جزءًا من القوى العاملة ؛ وزيادة معدلات الانتحار وسوء صحة الأم، بما في ذلك تسمم الحمل والحاجة المتزايدة للولادة القيصرية، كما ارتفعت تكلفة رعاية أطفال هذة الفئة من النساء، سواء بسبب انخفاض الوزن عند الولادة، أو الولادة المبكرة ؛ احتمالية أقل للرضاعة الطبيعية ؛ زيادة خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ ؛ المزيد من الاضطرابات السلوكية أو التنموية ؛ وسوء صحة الطفولة، بما في ذلك زيادة حالات الربو والإصابات والسمنة وتقليل الزيارات الصحية الوقائية.وقال لوردز رودريجيز، مسؤول البرنامج الأول في المؤسس البحثية:" هذا البحث يبدأ في تفريغ جميع تداعيات الصحة العقلية غير المعالجة" مضيفا:" لكل زوج من الأم والطفل يعاني من حالات صحية عقلية غير معالجة للأم، كان متوسط التكلفة 24،796 دولار في السنة الأولى و44،460 دولار حتى عيد ميلاد الطفل الخامس".وقالت " كارولين مارجيوتا"، المؤلفة الرئيسية للدراسة من ماثيماتيكا: "هذا جزء صغير من التكلفة، فتكلفة الألم والمعاناة أو الإجهاد، لم نتمكن من تحديدها، كما أنه لا يشمل تكلفة تأثير الصحة العقلية للأم على مقدمي الرعاية من غير الأمهات مثل الآباء أو الأجداد، أو تكلفة التأثير على أشقاء الأطفال".