حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 23 مارس 2021

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان

العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًاتجنب الدخول في مشكلات أنت في غني عنها، ولاتدع المحبطين يشغلوا حيزًا كبيرًا من تفكيرك، لتستطيع تحقيق أهدافك التي تسعي لها.عاطفيًاحبك لعائلتك هو نقطة ضعفك لذلك تجنب الدخول في مشاكل أنت في غني عنها، وسيطرعلى عصبيتك قدر المستطاعصحيًاالأرق والتوتر يجعلك تبدو شاحبًا ومرهقًا معظم الوقت، لاتفكر أكثر من اللازم، ولا تعطي الأمور أكتر من حقها، فكل مشكلة لها حل.مهنيًاتمتلك روح قيادية قوية تجعلك مسيطر علي كل أمور عملك، ولكن كن حذر ممن يحملون لك الأحقاد الخفية.عاطفيًاتجاهل الأمور الصغيرة التافهة التي تثير المشكلات بينك وبين شريك حياتك وابحث عن حلول فعالة لأي مشكلة عاطفية تواجهكما.صحيًاتجنب التدخين ومسببات الأرق،الكافيين والقهوة؛ لأنها تعرض جسدك للإرهاق وتقلل من تركيزك.مهنيًافكر جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة أو أي قرار مهم في عملك؛ لأن تهورك واندفاعك يسبب لك مشاكل أنت في غني عنها.عاطفيًاتجد في شريك حياتك الراحة والآمان، فتحدث معه بوضوح وأظهر له مشاعرك كي تذيب جليد المشاعر الموجود بينكما.صحيًااهمالك لصحتك جعلك في حالة خمول، ولا تساطيع انجاز أمورك بالشكل المناسب، حاول أن تسيطر علي ذلك وتستعيد نشاطك سريعًا.مهنيًايجب أن تستمد قوتك من جديد وتخطط لمشاريعك مرة أخري، وأن تؤمن بنفسك أكثر من ذلك، ولا تهتم بمن يريد تعطيلك واحباطك.عاطفيًاتجني التحدث كثيرًا في المشاكل والخلافات السابقة مع شريكك، وحارل أن تقوي علاقتك معه، فالحب بينكم يقوم علي التوازن والمشاركة.صحيًاحافظ علي بشرتك وجسمك بالوصفات والمشروبات الصحية، واشرب الكثير من الماء حتي تستعيد نضارة بشرتكمهنيالاتخف وتشجع وخذ خطواتك لتحقق مشروعك وهدفك، وإذا عانيت من الفشل قبل ذلك تعلم من أخطائك الماضية، وإبداء التنفيذ علي أرض الواقع.عاطفيًاموقفك الأخير يدل علي ضعفك وهروبك، وأنك لا تستطيع المواجهة، ودائمًا تبقي اختيراتك للحلول في علاقاتك العاطفية خاطئة، وتسبب لك المشاكل وتعقد الأمور أكثر.صحيًاصحتك النفسية تؤثر علي حالتك الجسدية، وتدخلك في حالة كسل وعصبية أنت في غنى عنها هذة الفترة المتعبة بالنسبة لك.مهنيًاحاول أن تفكر في عدة أفكار أو مشاريع جديدة تساعدك علي تحقيق المكاسب المادية والوفرة التي تحتاج لها هذة الفترة لتستطيع الوصول لما تطمح لة قريبًا.عاطفيًالا تلجأ لاحد لحل مشاكلك العاطفية مع شريكك أنت من تستطيع حلها، فتدخل أطراف أخرى يزيد من الأمور سواء ويدمر سعادتكما.صحيًالابد أن تتبع نظام غذائي صحي وتلتزم بالتمارين الرياضية التي تساعدك علي الوصول للوزن المثالي الذي ترغب به.مهنيًاتعاني من الضغط المتذايد في عملك الأمر الذي يشعرك بعدم الراحة، من الضروري أن تنظم وقتك وأفكارك حتي تقلل الضغط علي نفسك.عاطفيًاتحتاج قضاء وقت رومانسي مع شريكك واغمره باهتمامك، فهو يستحق منك كل الحب والاحترام.صحيًاتناول الوجبات السريعة تسبب لك السمنة، اتبع حمية غذائية وتمارين رياضية بسيطة تساعدك علي الحفاظ علي وزنك.مهنيًاضع كل شئ في مكانه الصحيح، وضع جدول زمني حتي تتمكن من إنهاء مشاكلك المهنية والمادية وتعوض أي خسائر مرت عليك الفترات السابقة.عاطفيًامن الواضح أن الحب هو سبب آلامك الفترة السابقة، وهذا مؤشر قوي أن هناك شئ خطأ ولابد من إصلاحه.صحيًاركز علي أكل الخضروات والفواكه، وقلل من المشروبات الغازية والكحولية، والتي تحتوي علي كافيين حتي تشعر بالنشاط والحيوية.مهنيًاتعلم مهارات جديدة ومختلفة بعيدة عن المعتاد حتي تحافظ علي نجاحك، واستعد لخطوات جديدة تذيد من حماسك في عملك، فهناك فرصة استغلها جيدًا؛ لأنها ستنعكس إيجابيًا علي مستقبلك المهني.عاطفيًاحاول إعطاء نفسك فرصة جديدة مع حبيبك، ولا تضع المخاوف عقبة في حياتكم.صحيًااصنع لنفسك اسلوب حياة جديد في شكلك ووزنك وأكلك وستلاحظ نتائج جيدة للغاية علي الصعيد الصحي والنفسي.مهنيًاقد تشعر أن بعض مهاراتك أصبحت غير مرحب بها في العمل، وعليك أن تفكر سريعًا في أفكار جديدة ومتطورة حتى تخرج من أزمتك المهنية، وتتخلص من الحمل الذائد عليك.عاطفيًاهذة الفترة مناسبة لك لقضاء وقت ممتع مع شريكك والتقرب منه والتخطيط للقادم في مستقبلكما لتزيد من التفاهم والحب بينكما.صحيًاصحتك جيدة وتستطيع انجاز أعمالك، واستغل نشاطك وطاقتك لانجاز ما تتمنى وماتراكم عليك الفترة السابقة.مهنيًاأنت لا تشعر بأي ثقة علي الإطلاق في من حولك وفي زملائك في العمل، تشعر بالشك فيهم، قريبًا سيتضح لك بعض الأمور، كن حذرًا مع الجميع.عاطفيًاساعد حبيبك ببعض الخطوات الإيجابية التي تشعرة بالحب والطمأنينة بصدق مشاعرك نحوه، وسيقدر لك شريكك ذلك بشكل كبير.صحيًاحافظ علي نفسك؛ لأنك عرضة لنزلات البرد بسبب سوء الجو وضعف جهازك المناعي، وابتعد عن تناول الوجبات السريعة كثيرًا.مهنيًااستثمر وقتك ولا تجعلة يمر دون أن تستفيد منه، أنت دائمًا بسيط وسلس في اختياراتك، اجعل أيضًا نفقاتك تحت سيطرتك، لأنك سوف تحتاج للمال قريبًا للاستثمار فى شئ تتمناه.عاطفيًاالتزامك بالعمل يأخذك بعيدًا عن حبيبك، خصص وقت له وعبر عن ما في قلب من مشاعر؛ لأن شريكك لا يشعر بالراحة والاهتمام معك، واجهه بحبك وخوفك.صحيًاالاسترخاء والراحة هو الحل لكل مشاكلك، التدليل الذاتي لنفسك وممارسة الأنشطة التي تحب هي أهم ما تفعل هذه الفترة.