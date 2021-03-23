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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 23 مارس 2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:31 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
هويدا سعيد
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا
تجنب الدخول في مشكلات أنت في غني عنها، ولاتدع المحبطين يشغلوا حيزًا كبيرًا من تفكيرك، لتستطيع تحقيق أهدافك التي تسعي لها.
عاطفيًا
حبك لعائلتك هو نقطة ضعفك لذلك تجنب الدخول في مشاكل أنت في غني عنها، وسيطرعلى عصبيتك قدر المستطاع
صحيًا
الأرق والتوتر يجعلك تبدو شاحبًا ومرهقًا معظم الوقت، لاتفكر أكثر من اللازم، ولا تعطي الأمور أكتر من حقها، فكل مشكلة لها حل.

الثور
مهنيًا
تمتلك روح قيادية قوية تجعلك مسيطر علي كل أمور عملك، ولكن كن حذر ممن يحملون لك الأحقاد الخفية.
عاطفيًا
تجاهل الأمور الصغيرة التافهة التي تثير المشكلات بينك وبين شريك حياتك وابحث عن حلول فعالة لأي مشكلة عاطفية تواجهكما.
صحيًا
تجنب التدخين ومسببات الأرق،الكافيين والقهوة؛ لأنها تعرض جسدك للإرهاق وتقلل من تركيزك.

الجوزاء
مهنيًا
فكر جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة أو أي قرار مهم في عملك؛ لأن تهورك واندفاعك يسبب لك مشاكل أنت في غني عنها.
عاطفيًا
تجد في شريك حياتك الراحة والآمان، فتحدث معه بوضوح وأظهر له مشاعرك كي تذيب جليد المشاعر الموجود بينكما.
صحيًا
اهمالك لصحتك جعلك في حالة خمول، ولا تساطيع انجاز أمورك بالشكل المناسب، حاول أن تسيطر علي ذلك وتستعيد نشاطك سريعًا.

السرطان
مهنيًا
يجب أن تستمد قوتك من جديد وتخطط لمشاريعك مرة أخري، وأن تؤمن بنفسك أكثر من ذلك، ولا تهتم بمن يريد تعطيلك واحباطك.
عاطفيًا
تجني التحدث كثيرًا في المشاكل والخلافات السابقة مع شريكك، وحارل أن تقوي علاقتك معه، فالحب بينكم يقوم علي التوازن والمشاركة.
صحيًا
حافظ علي بشرتك وجسمك بالوصفات والمشروبات الصحية، واشرب الكثير من الماء حتي تستعيد نضارة بشرتك

الأسد
مهنيا
لاتخف وتشجع وخذ خطواتك لتحقق مشروعك وهدفك، وإذا عانيت من الفشل قبل ذلك تعلم من أخطائك الماضية، وإبداء التنفيذ علي أرض الواقع.
عاطفيًا
موقفك الأخير يدل علي ضعفك وهروبك، وأنك لا تستطيع المواجهة، ودائمًا تبقي اختيراتك للحلول في علاقاتك العاطفية خاطئة، وتسبب لك المشاكل وتعقد الأمور أكثر.
صحيًا
صحتك النفسية تؤثر علي حالتك الجسدية، وتدخلك في حالة كسل وعصبية أنت في غنى عنها هذة الفترة المتعبة بالنسبة لك.

العذراء
مهنيًا
حاول أن تفكر في عدة أفكار أو مشاريع جديدة تساعدك علي تحقيق المكاسب المادية والوفرة التي تحتاج لها هذة الفترة لتستطيع الوصول لما تطمح لة قريبًا.
عاطفيًا
لا تلجأ لاحد لحل مشاكلك العاطفية مع شريكك أنت من تستطيع حلها، فتدخل أطراف أخرى يزيد من الأمور سواء ويدمر سعادتكما.
صحيًا
لابد أن تتبع نظام غذائي صحي وتلتزم بالتمارين الرياضية التي تساعدك علي الوصول للوزن المثالي الذي ترغب به.

الميزان
مهنيًا
تعاني من الضغط المتذايد في عملك الأمر الذي يشعرك بعدم الراحة، من الضروري أن تنظم وقتك وأفكارك حتي تقلل الضغط علي نفسك.
عاطفيًا
تحتاج قضاء وقت رومانسي مع شريكك واغمره باهتمامك، فهو يستحق منك كل الحب والاحترام.
صحيًا
تناول الوجبات السريعة تسبب لك السمنة، اتبع حمية غذائية وتمارين رياضية بسيطة تساعدك علي الحفاظ علي وزنك.

العقرب
مهنيًا
ضع كل شئ في مكانه الصحيح، وضع جدول زمني حتي تتمكن من إنهاء مشاكلك المهنية والمادية وتعوض أي خسائر مرت عليك الفترات السابقة.
عاطفيًا
من الواضح أن الحب هو سبب آلامك الفترة السابقة، وهذا مؤشر قوي أن هناك شئ خطأ ولابد من إصلاحه.
صحيًا
ركز علي أكل الخضروات والفواكه، وقلل من المشروبات الغازية والكحولية، والتي تحتوي علي كافيين حتي تشعر بالنشاط والحيوية.

القوس
مهنيًا
تعلم مهارات جديدة ومختلفة بعيدة عن المعتاد حتي تحافظ علي نجاحك، واستعد لخطوات جديدة تذيد من حماسك في عملك، فهناك فرصة استغلها جيدًا؛ لأنها ستنعكس إيجابيًا علي مستقبلك المهني.
عاطفيًا
حاول إعطاء نفسك فرصة جديدة مع حبيبك، ولا تضع المخاوف عقبة في حياتكم.
صحيًا
اصنع لنفسك اسلوب حياة جديد في شكلك ووزنك وأكلك وستلاحظ نتائج جيدة للغاية علي الصعيد الصحي والنفسي.

الجدي
مهنيًا
قد تشعر أن بعض مهاراتك أصبحت غير مرحب بها في العمل، وعليك أن تفكر سريعًا في أفكار جديدة ومتطورة حتى تخرج من أزمتك المهنية، وتتخلص من الحمل الذائد عليك.
عاطفيًا
هذة الفترة مناسبة لك لقضاء وقت ممتع مع شريكك والتقرب منه والتخطيط للقادم في مستقبلكما لتزيد من التفاهم والحب بينكما.
صحيًا
صحتك جيدة وتستطيع انجاز أعمالك، واستغل نشاطك وطاقتك لانجاز ما تتمنى وماتراكم عليك الفترة السابقة.

الدلو
مهنيًا
أنت لا تشعر بأي ثقة علي الإطلاق في من حولك وفي زملائك في العمل، تشعر بالشك فيهم، قريبًا سيتضح لك بعض الأمور، كن حذرًا مع الجميع.

عاطفيًا
ساعد حبيبك ببعض الخطوات الإيجابية التي تشعرة بالحب والطمأنينة بصدق مشاعرك نحوه، وسيقدر لك شريكك ذلك بشكل كبير.
صحيًا
حافظ علي نفسك؛ لأنك عرضة لنزلات البرد بسبب سوء الجو وضعف جهازك المناعي، وابتعد عن تناول الوجبات السريعة كثيرًا.

الحوت
مهنيًا
استثمر وقتك ولا تجعلة يمر دون أن تستفيد منه، أنت دائمًا بسيط وسلس في اختياراتك، اجعل أيضًا نفقاتك تحت سيطرتك، لأنك سوف تحتاج للمال قريبًا للاستثمار فى شئ تتمناه.
عاطفيًا
التزامك بالعمل يأخذك بعيدًا عن حبيبك، خصص وقت له وعبر عن ما في قلب من مشاعر؛ لأن شريكك لا يشعر بالراحة والاهتمام معك، واجهه بحبك وخوفك.
صحيًا
الاسترخاء والراحة هو الحل لكل مشاكلك، التدليل الذاتي لنفسك وممارسة الأنشطة التي تحب هي أهم ما تفعل هذه الفترة.

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