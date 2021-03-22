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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سفارة إريتريا ترد على مقال خالد عكاشة في «الدستور» بشأن الصراع في إثيوبيا.. والكاتب يعقّب

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:37 م
سفارة إريتريا
سفارة إريتريا
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توضيح حول ما جاء فى المقال، الذى كتبه الأستاذ خالد عكاشة ونشر بموقع الدستور بتاريخ ٣٣٢٠٢١ تحت عنوان:

«سلطة إريتريا فى الظلام الإثيوبى»

لنا على المقال الملاحظات الآتية:

أولًا: الكل يتابع ما يجرى فى منطقة القرن الإفريقى ذات الموقع الجيوسياسى والممتد ليشمل دول حوض النيل والبحر الأحمر بممراته الدولية والمحيط الهندى وخليج عدن، والملاصق للجزيرة العربية ومنطقة الخليج.

ثانيًا: أى أحداث أو تحولات تجرى فى هذه المنطقة تلفت نظر الدول الإقليمية والعالمية ذات المصالح الاستراتيجية فى هذه المنطقة المهمة فى العالم.

ثالثًا: وبما أن مصر دولة ذات مصالح كبرى فى هذه المنطقة، من الطبيعى أن يهتم الأستاذ خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بالأحداث الجارية فى إثيوبيا وتحديدًا فى إقليم تيجراى.

نعتقد أن العنوان الذى تصدر المقال، «سلطة إريتريا فى الظلام الإثيوبى»، وما جاء فى متن المقال عن إريتريا بأن قواتها تدخلت بكثافة فى الحرب الدائرة بين الحكومة المركزية بقيادة أبى أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبى، وقوات إقليم تيجراى، مضيفًا أن القوات الإريترية ارتكبت فظائع وأشهرها مذابح مدينة أكسوم.. نعتقد أن المقال ومتنه مبنيان على افتراضات وادعاءات تلوكها الوسائط الاجتماعية لم تثبت بعد حتى الآن من جهة تحقيق محايدة ذات مصداقية، وكان حريًا بمدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن يتأنى لأن الأحداث حتى الآن سائلة، واللغط حولها من قبل وسائط التواصل الاجتماعى لا يساعد على إبراز الحقائق الجارية على أرض الواقع.

ويقول الأستاذ عكاشة فى مقاله إن القوات السودانية أعلنت عن أنها كانت تواجه قوات من الجيش الإثيوبى ومن الجيش الإريترى سويًا.

حتى الآن فى حدود علمنا لم يصدر تصريح رسمى، لا من قبل القيادة العسكرية السودانية أو السياسية بالمعنى المذكور، ولا نعتقد أن مراكز الأبحاث تعتمد على أخبار أو ادعاءات ترددها بعض الوسائط الاجتماعية، مجهولة المصادر، فى مثل هذه القضايا الحساسة على المستوى الإقليمى.

الشىء المهم الذى يدركه أى باحث دور الجغرافيا السياسية فى صياغة الأمن القومى للدول، ومن يعرف أو يستوعب بشكل جيد الجغرافيا السياسية لإريتريا لا يمكن أن يتهم إريتريا بمعادات السودان، ناهيك عن دخول الجيش الإريترى بالتحالف مع الجيش الإثيوبى فى معارك ضد الدولة السودانية.

يا سيدى أ. خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدولة الإريترية منذ أن وجدت تعانى من موقعها الجغرافى المطل على البحر الأحمر فى البر الغربى على الجانب الإفريقى، ولهذا نحن نعانى من تبعات الجغرافيا وممن لم يدركوا هذه الحقيقة.

وإن كان الأستاذ خالد عكاشة قد ضخّم دور الدولة الإريترية فى الصراع الدائر الآن فى إثيوبيا، حيث يقول: أصبح الرئيس أسياس أفورقى «رئيس الدولة الإريترية» المحرك الأقوى للأحداث والقابض على سلطتها، من الناحية المبدئية، ولا يعترض أى إريترى إذا أصبحت إريتريا بهذا الحجم والنفوذ على الدولة الإثيوبية- إلا أن الحقيقة أن إريتريا تعرف حجمها وحدود قدراتها ولا تتبنى سياسة المبالغة فى حجمها ودورها، لا على المستوى الإقليمى، ولا على المستوى العالمى، ولكن هذا لا يعنى ألا تستخدم كل ما هو متاح لها لحماية أمنها القومى فى إطار من الشرعية الدولية.

وكما هو معروف أن الصراع الدائر فى إقليم تيجراى الذى يدور فى الحدود الإريترية الإثيوبية المباشرة والمتداخلة بعض الأحيان، فى ظل هذه الأوضاع، ليس غريبًا أو منكرًا الاهتمام الإريترى بالأحداث الجارية فيه، أما المبالغات والتفسيرات الخاطئة بالدور الإريترى فى هذه الأحداث الجارية ما هى إلا امتداد لما تعرضت له إريتريا منذ الاستقلال لمحاولة شيطنتها وتشويه سمعتها من قِبَل بعض القوى الدولية والإقليمية التى تعتقد فى إدراكاتها الاستراتيجية أن وجود دولة إريترية مستقلة فى هذه المنطقة «القرن الإفريقى والبحر الأحمر» لا ينسجم مع مصالحها ورؤيتها الاستراتيجية وما نشعر به نحن فى إريتريا بأسف.

بعض الأشقاء يتبنون هذا الموقف ويرددونه دون تمحيص مما يشكل ضغطًا غير مبرر على الدولة الإريترية الحديثة، ولا يخدم مصالح الدول والشعوب المحيطة بإريتريا.

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