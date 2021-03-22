بمشاركة صلاح.. تفاصيل مران المنتخب الوطني استعدادا لكينيا

خاض المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري مرانه الثاني مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون العام المقبل.









وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور المران لدعم المنتخب، وبحضور المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وأحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد، وكذلك حضر الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لدعم المنتخب قبيل سفره إلى كينيا.