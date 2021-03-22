المفوضية الأوروبية تكثف جهودها للوقاية من حرائق الغابات

نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، قواعد إرشادية جديدة لتعزيز الوقاية من حرائق الغابات البرية ودعم الاستجابات الفعالة، والتي قد تتم من خلال الحوكمة والتخطيط وإدارة الغابات، كما توضح هذه القواعد كيف يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوصول إلى تمويل الاتحاد لمقاومة حرائق الغابات والعمل معًا على المستوى الأوروبي لتحقيق ذلك.وذكر بيان للمفوضية اليوم: أنه في إطار الاحتفال باليوم الدولي للغابات، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، تبرز الأهمية الأولية للغابات في التنوع البيولوجي، وتنظيم المناخ والمياه، وتوفير الغذاء والأدوية، وعزل الكربون وتخزينه، وتثبيت التربة وتنقية الهواء والماء، وهو ما يبرز أهمية حماية الغابات واستعادتها وإدارتها على نحو مستدام.ويوضح البيان أن الإرشادات الجديدة تبحث في العوامل المترابطة الكامنة وراء زيادة حرائق الغابات خلال السنوات الأخيرة، وتقدم لمحة عامة عن المبادئ والخبرات الحالية بشأن إدارة المناظر الطبيعية والغابات والأراضي الحرجية التي يمكن أن تنقذ الأرواح.وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي للصفقة الخضراء الأوروبية، فرانس تيمرمانز: "الأشجار هي حليفتنا في مكافحة أزمة المناخ والتنوع البيولوجي، حيث تساعد الشجرة في تنقية الهواء وتبريد المدن وامتصاص ثاني أكسيد الكربون. ويمارس البشر بالفعل ضغطًا هائلًا على غابات العالم، وتشكل حرائق الغابات تهديدًا إضافيًا.ومع تفاقم مخاطر حرائق الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حالات الجفاف، فإن الحماية الأقوى للغابات والوقاية الأفضل والاستجابة الأسرع أمر بالغ الأهمية ".من جانبه، قال المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، فيرجينيجوس سينكيفيوس: "تعد النظم البيئية للغابات موطنًا لـ 80% من النباتات والحيوانات الأرضية المعروفة في العالم، وتدميرها يعرضنا جميعًا للخطر. وتشكل حرائق الغابات تهديدًا متزايدًا للغابات والبشر، وفي هذا السياق الجديد الوقاية والتعاون من أهم أدواتنا. أنا مقتنع بأن هذه الإرشادات يمكن أن تخلق استجابة أكثر فاعلية مع فوائد عظيمة للأشخاص والطبيعة التي نعتمد عليها ".وأعلنت الصفقة الأوروبية الخضراء عن استراتيجية غابات جديدة للاتحاد الأوروبي لعام 2021 لضمان التشجير الفعال والحفاظ على الغابات واستعادتها في أوروبا، وهو ما سيساعد في تقليل حدوث حرائق الغابات ومداها. كما تهدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي حتى عام 2030 إلى المساهمة في أن يكون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مجهزين بشكل كافٍ لمنع والاستجابة لحرائق الغابات الكبرى التي تلحق أضرارًا خطيرة بالتنوع البيولوجي للغابات.وتركز الاستراتيجية الجديدة بشأن التكيف مع تغير المناخ على الحاجة إلى تعزيز مرونة الغابات، وتشمل العديد من الإجراءات لدعم هذا الهدف، حيث يتسبب تغير المناخ بالفعل في إتلاف غابات أوروبا بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الحرائق والجفاف.ومن المرجح أن تزداد هذه الآثار في المستقبل.