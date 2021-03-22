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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: لافروف ونظيره الصيني يبحثان مجموعة من القضايا الدولية

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:04 م
لافروف
لافروف
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أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره الصيني وانج يي، حول مجموعة من القضايا الدولية وسير العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان أوردته وسائل إعلام روسية مساء، اليوم الإثنين، بأن الوزيرين أطلعا بعضهما بعضا خلال اللقاء، الذي جرى في مدينة جويلين الصينية - على مستوى سير علاقات كل من روسيا والصين مع الولايات المتحدة، كما بحثا مجموعة من القضايا الملحة للأجندة العالمية.

وأوضح البيان أن الطرفين تطرقا إلى مسألة التعاون في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والأوضاع في كل من أفغانستان وميانمار، وقضية الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "اللقاء جرى في أجواء من الثقة والصداقة وأكدت وحدة المواقف إزاء المواضيع التي تم بحثها"، مضيفة أن المحادثات ستستمر غدا الثلاثاء.

وبدأ لافروف اليوم زيارة عمل إلى الصين حيث من المقرر أن يناقش مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.

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