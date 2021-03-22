«الوفد» يكرم المثاليات وأمهات الشهداء ورموز المجتمع ببورسعيد (صور)

أكد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصناعة والتجارة في حزب "الوفد"، وعضو مجلس إدارة جريدة "الوفد"، أن الحزب سيظل داعمًا بقوة للمرأة المصرية التي تعد شعلة الوطنية والعمل في المجتمع المصري والعربي والدولي إيمانًا منه بأهمية دورها في المجتمع ودعم تمكينها سياسيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن المرأة تشارك الرجل وتسانده في الحياة وتعينه على تحمل مصاعبها ولها دور لا يمكن أن ينكره أحد، فهي الأم والزوجة والأخت والابنة، وبالتالي تمثل أكثر من نصف المجتمع.جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها لجنة الوفد العامة في بورسعيد برئاسة محمد ناجى، بمناسبة عيد الأم، من خلال لجنة المرأة برئاسة عواطف فاروق وإشراف جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد ومريم رجب أمين صندوق اتحاد المرأة الوفدية.حضر الاحتفالية النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة بالحزب، والنائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد من محافظة دمياط، والدكتورة رشا أبوشقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء هيئة مكتب الوفد ببورسعيد ورؤساء الأقسام واللجان وأعضاء اللجنة العامة، ولفيف من رموز المجتمع البورسعيدي وسيدات وقيادات بورسعيد.وشهدت الاحتفالية التي أقيمت على حمام السباحة بمركز شباب الاستاد تكريم النائبات الثلاث ورموزًا من سيدات مصر وبورسعيد.ونقل «قوطة» لجميع الحضور تحيات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، وقدم الشكر له على كل المبادرات التى قام بها حزب الوفد وعلى الدعم المستمر للمرأة وتبنيه مبادرة «الوفد مع المرأة»، مشيرًا إلى أن «أبوشقة» أشاد بما حققته المرأة المصرية، خصوصًا بعد ثورة 30 يونيه التى أنصفتها، ونظرت إلى أهمية تمكينها ومساعدتها على الحصول على حقوقها باعتبارها شريكة للرجل فى النهوض بالمجتمع والأخذ به نحو التقدم والرقى.وأكد محمد ناجى، رئيس لجنة الوفد ببورسعيد، أن تكريم حزب الوفد للمرأة يأتى فى إطار اهتمامه ورعايته للمواطن المصرى بكل فئاته وانتماءاته، وأن الاهتمام بالمرأة يأتى تقديرًا لدورها الرائد فى المجتمع المصرى، فهى تمثل تاريخًا كبيرًا مع الوفد، مشيرًا إلى أنها هى من نزلت فى ثورة 19 مثلها مثل الرجل لتدافع عن الوطن وعن الحرية وعن الاستقلال، فكانت ثورة 19 هى الشرارة الحقيقية لمشاركة المرأة المصرية فى العمل السياسى والاجتماعى، مضيفًا أن الإسلام أوصانا ببر الوالدين والعناية بالأم، واليوم تحتفل لجنة المرأة ببورسعيد بالأم فى عيدها تقديرًا وعرفانًا للمرأة، فهى من تبنى الأسرة وتنظم الحياة داخل المنزل وتضمن استقرار أسرتها وترعى الأطفال والكبار وتؤسس طفلًا ثم شابًا ثم رجلًا وتساعدهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم لخدمة مجتمعهم.ورحب جمال شحاتة، أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد، بالضيوف والحضور جميعًا خاصة نائبات الوفد اللاتى حضرن لمشاركة بورسعيد فى الاحتفال بالأمهات ورموز المجتمع.كما قدم الشكر على المجهود الكبير الذى بذله الجميع فى لجنة بورسعيد، وكل فرد ساهم بجهده وماله فى نجاح هذه الاحتفالية والشكر موصول لرئيسة اللجنة مريم رجب نائب رئيس لجنة الوفد ببورسعيد ومحمد حسن سكرتير عام مساعد لجنة بورسعيد وعواطف فاروق رئيس لجنة المرأة ومحمد هريدى نائب رئيس لجنة الشرق وقيادات وأعضاء لجنتى الشباب والمرأة وكل أعضاء الوفد ببورسعيد، وكل القائمين على التنظيم الذين ساهموا فى نجاح الفعالية.