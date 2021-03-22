سفير اليمن بالقاهرة يشيد بالرعاية الكبيرة التي يحظى بها أبناء بلاده في مصر

أشاد الدكتور محمد مارم سفير اليمن بالقاهرة بالرعاية الكبيرة التي يحظى بها أبناء بلاده في مصر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لهم في مجال التجارة والاستثمار.جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة مع سفير اليمن بالقاهرة؛ لبحث زيادة التعاون التجاري بين الغرفة ورجال الأعمال من دولة اليمن الشقيقة.ووفق بيان غرفة الجيزة التجارية، ثمن سفير اليمن مستوى التعاون والتبادل التجاري بين بلاده ومصر خلال الفترة الماضية.من جانبه، أكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن العلاقات بين مصر واليمن تمتد لآلاف السنين، مشيرا إلى أن تعاظم الاستثمارات اليمنية في مصر وخاصة في المطاعم أثبتت كفاءتها خلال الـ10 سنوات الأخيرة.وأشار إلى أن اللقاء تناول التجهيز لإبرام بروتوكول تعاول بين مجلس الأعمال اليمني تحت التأسيس في مصر والغرفة التجارية بالجيزة؛ بغرض زيادة التبادل التجاري بين المستثمرين المصريين واليمنيين.وفي كلمته، استعرض الملحق التجاري اليمني أنور زمام، جملة من المشاريع في عدد من المجالات التي تشهد إقبالا من رجال الأعمال اليمنيين للاستثمار فيها بمصر.