انطلاق فعاليات مؤتمر دار القديس جيروم

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر دار القديس چيروم لأُسر كنيسة السّيّدة العذراء أم النور- إمبابة، وذلك برعاية الآباء الرّعاة آبرام مرجان وميشيل عبدالله.بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ والاحتفال بعيد القدّيس يوسف، واللّقاء التّكوينيّ عن إنجيل القدّيس لوقا، والذي تحدث عنه الأنبا توماس عدلي.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.