كندا تفرض عقوبات على الصين بسبب الإيجور

اعلنت كندا، اليوم الإثنين، أنها ستفرض عقوبات جديدة على أربعة مسؤولين صينيين وكيان واحد صيني بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة؛ بناء على مشاركتهم في "الانتهاكات الخطيرة الخاصة بحقوق الإنسان" تجاه أقلية الإيجور المسلمة في منطقة شينجيانج المتمتعة بالحكم الذاتي.وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية: أن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبالتضامن مع الاتحاد الأوروبي.وأضاف البيان: "تؤكد هذه العقوبات على مخاوف كندا الخطيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي تحدث في منطقة شينجيانج، والتي تؤثر على الأويجور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى. تشير الأدلة المتزايدة إلى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي تقودها الدولة من قبل السلطات الصينية.ويشمل ذلك الاعتقال الجماعي التعسفي لأكثر من مليون من الأويجور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى على أساس دينهم وعرقهم".وأشار إلى أن كندا تواصل دعوة جمهورية الصين للالتزام بحقوق الإنسان الأساسية والسماح بالوصول غير المقيد إلى شينجيانج بحيث يمكن للخبراء المحايدين مراقبة الوضع والإبلاغ عنه بشكل مباشر.وقال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو: "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في شينجيانج على يد الدولة الصينية.واليوم، ننضم إلى شركائنا في دعوة حكومة الصين لوضع حد لهذه الحملة المنهجية من القمع ضد الإيجور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى ومحاسبة المسؤولين ".