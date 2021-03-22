نائب المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع سفير ألمانيا انسحاب القوات الأجنبية
الإثنين 22/مارس/2021 - 10:47 م
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بحث السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفتشا، اليوم الإثنين، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.
وقال أوفتشا - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية: إنه تبادل مع اللافي الآراء حول الخطوات المقبلة للعملية السياسية، لاسيما انسحاب القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة والأرضية القانونية للانتخابات الوطنية.
وقال أوفتشا - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية: إنه تبادل مع اللافي الآراء حول الخطوات المقبلة للعملية السياسية، لاسيما انسحاب القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة والأرضية القانونية للانتخابات الوطنية.