نائب المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع سفير ألمانيا انسحاب القوات الأجنبية

بحث السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفتشا، اليوم الإثنين، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.وقال أوفتشا - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية: إنه تبادل مع اللافي الآراء حول الخطوات المقبلة للعملية السياسية، لاسيما انسحاب القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة والأرضية القانونية للانتخابات الوطنية.