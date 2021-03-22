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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تمدد قيود كورونا وتحصل على 8 ملايين جرعة من اللقاحات بحلول الصيف

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:55 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
ا ش ا
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أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن بلاده سوف تحصل على ما يزيد قليلًا عن ثمانية ملايين جرعة من لقاحات كورونا بحلول الصيف المقبل، مشيرا الى أنه "سيتعين علينا التعايش مع الفيروس في الأشهر القليلة المقبلة".

وقال كورتس فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة وحكام الولايات وخبراء الفيروسات، اليوم الإثنين: أن الحكومة ستواصل العمل بقيود كورونا بسبب الاصابات المرتفعة لمنع زيادة العبء على المستشفيات خاصة وحدات العناية المركزة.

وأشار كورتس الى انه فى حال تراجع الاصابات اليومية قد نفكر فى تخفيف القيود عقب عطلة عيد الفصح بعد اعادة تقييم الوضع في البلاد.

وذكر كورتس: أنه إذا وصل معدل الاصابة الى 400 حالة فى المتوسط لكل مائة الف نسمة سوف يتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة والذي يبلغ حاليا 270 حالة.

واضاف كورتس: أنه في المستقبل لن يتم استخدام أعداد الإصابات فقط لتقييم الوضع الوبائي فى البلاد ولكن سيتم استخدام معدل الإشغال في وحدات العناية المركزة ومعدل التطعيم لمن هم فوق الخمسين عامًا.

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