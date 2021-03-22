«المتحدة» تطلق البرومو الأول لـ«اللي مالوش كبير» (فيديو)

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، البرومو التشويقي الأول لمسلسل "اللي ما لوش كبير" للعرض حصريا على شاشة قناة سي بي سي في رمضان.ويمثل العمل التعاون الأول بين ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، حيث سيتم عرض العمل وسط أجواء من الإثارة والتشويق.مسلسل "اللي مالوش كبير" من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.