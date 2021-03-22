حبس 3 متهمين بسرقة شقة في المقطم
الإثنين 22/مارس/2021 - 10:24 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس 3 متهمين بسرقة إحدي الشقق السكنية، 4 أيام على ذمة التحقيق.
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى الغرف، ولدى محاولته اللحاق به فوجئ بتواجد آخر صحبته ولاذا بالفرار عقب القفز من أعلى سور شرفة الشقة، واستقلا دراجة نارية قيادة ثالث كان في انتظارهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش وسلاح أبيض.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقر اثنان من المتهمين بقيامهما بالتسلل للشقة محل البلاغ عن طريق تسلق السور الخاص بحديقة مسكن المجني عليه والدخول عبر الشرفة بأسلوب "الضغط على النافذة" والاستيلاء على المسروقات وهروبهما صحبة المتهم الثالث مستقلين دراجة نارية ملك الأخير، والذي اقتصر دوره على المراقبة والتأمين.
وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين "الناري والأبيض" بقصد الدفاع، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.
وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ـ ملكه" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى الغرف، ولدى محاولته اللحاق به فوجئ بتواجد آخر صحبته ولاذا بالفرار عقب القفز من أعلى سور شرفة الشقة، واستقلا دراجة نارية قيادة ثالث كان في انتظارهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش وسلاح أبيض.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقر اثنان من المتهمين بقيامهما بالتسلل للشقة محل البلاغ عن طريق تسلق السور الخاص بحديقة مسكن المجني عليه والدخول عبر الشرفة بأسلوب "الضغط على النافذة" والاستيلاء على المسروقات وهروبهما صحبة المتهم الثالث مستقلين دراجة نارية ملك الأخير، والذي اقتصر دوره على المراقبة والتأمين.
وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين "الناري والأبيض" بقصد الدفاع، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.
وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ـ ملكه" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.