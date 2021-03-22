حبس 3 متهمين بسرقة شقة في المقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس 3 متهمين بسرقة إحدي الشقق السكنية، 4 أيام على ذمة التحقيق.تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى الغرف، ولدى محاولته اللحاق به فوجئ بتواجد آخر صحبته ولاذا بالفرار عقب القفز من أعلى سور شرفة الشقة، واستقلا دراجة نارية قيادة ثالث كان في انتظارهما.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش وسلاح أبيض.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقر اثنان من المتهمين بقيامهما بالتسلل للشقة محل البلاغ عن طريق تسلق السور الخاص بحديقة مسكن المجني عليه والدخول عبر الشرفة بأسلوب "الضغط على النافذة" والاستيلاء على المسروقات وهروبهما صحبة المتهم الثالث مستقلين دراجة نارية ملك الأخير، والذي اقتصر دوره على المراقبة والتأمين.وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين "الناري والأبيض" بقصد الدفاع، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ـ ملكه" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.