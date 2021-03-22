«حمدوك» يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بجنوب دارفور

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حكومة ولاية جنوب دارفور (غرب السودان) باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المدنيين.وأشاد حمدوك، لدى لقائه، اليوم الإثنين، مع والي جنوب دارفور موسى مهدي، بجهود حكومة الولاية في توفير المواد الأساسية والخدمات الضرورية للمواطن.وأطلع حمدوك على الأوضاع الأمنية والمعيشية والاقتصادية والصحية بولاية جنوب دارفور، وتطرق اللقاء إلى التحديات الأمنية في الولاية والتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لتوفير الأمن والحماية لكل المواطنين.من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، ضرورة دفع جهود السلام والتنمية بشرق البلاد، ووجه حكومة ولاية القضارف (شرق السودان)، بتعزيز التعايش السلمي والمحافظة على النسيج الاجتماعي، وذلك لدى لقائه اليوم مع والي القضارف سليمان علي محمد.