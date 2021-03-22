«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل في مطعم بأسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة بأحد المطاعم بأسيوط، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالمطعم، دليفري، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره علي 35 سنة، وذلك للعمل فترة مسائية.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01000380308، والتواصل مع المدير المسئول عماد قطب أو التوجه لمقر المطعم في 9 شارع 26 يوليو، أول أسيوط.