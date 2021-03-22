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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد مواصلة جمع السلاح

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:22 م
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
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تعهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالعمل على تنفيذ توصيات سمنار "المشروع القومي لجمع السلاح الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق"، ومتابعتها حتى تتحقق نتائجها على أرض الواقع.

وتسلم دقلو، مساء اليوم الإثنين، توصيات السمنار، الذي نظمه المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة.

وشملت توصيات السمنار أهمية التخطيط السليم لعملية جمع السلاح وضرورة تجفيف مصادره، والتركيز على التوعية والإعلام ومخاطبة أسباب حمل السلاح لدى المواطنين وبناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون وتقديم الدعم السياسي والفني للمشروع وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف.

وناقش السمنار، في 3 أوراق تناولت الأولى التحديات والإنجازات فيما يخص مشروع جمع السلاح، والثانية مقترح للرؤية وخريطة الطريق للمشروع القومي لجمع السلاح، أما الورقة الثالثة فقد تناولت التعريف بالآلية الإقليمية؛ للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة ودورها المأمول في دعم المشروع القومي لجمع السلاح.

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