تونس: تسجيل 217 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 245 ألفا و923 حالة.وأضافت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد: أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و569 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل شفاء 802 حالة من الإصابة بكورونا خلال ال(24) ساعة الماضية لافتة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفا و129 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 260 حالة، إلى جانب 92 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.