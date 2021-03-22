الاحتفال بمرور 60 عامًا على سيامة الأب منصور الفرنسيسكاني

ترأس كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بمرور ستين عامًا على السيامة الكهنوتية للأب منصور مستريح الفرنسيسكاني، وذلك بكنيسة العذراء بالموسكي بالقاهرة.كما احتفلت الكنيسة بعيد القديس يوسف البار، حارس العائلة المقدسة، بالتزامن مع الاحتفال أيضًا بمرور ستين عام على السيامة الكهنوتية للاب منصور مستريح.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.