بعد تزايد الإصابات.. هل نشهد موجة ثالثة من جائحة كورونا في مصر؟

شهد مؤشر إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعًا خلال الفترات الماضية على مستوى دول العالم لاسيما مصر، الأمر الذي يُنذر بخطر اقتراب الموجة الثالثة من الجائحة التي تهدد البلدان.وعليه حذرت وزارة الصحة والسكان من الإهمال في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية، تجنبًا لاحتمالية الإصابة بالعدوى، مؤكدة على عدم التهاون بالأمر فلا يزال "كوفيد- 19".وشرعت الوزارة في حملة تطعيم المواطنين في مصر، إذ عقدت الحكومة اتفاقات موسعة لاستقبال شحنات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بكميات تكفي الفترة القادمة بشكل آمن.وبالتزامن مع تذبذب مؤشر كورونا المستجد وارتفاع الإصابات، ترصد "الدستور" جانبًا من أعداد المصابين والوفيات خلال الفترة الماضية.ارتفعت الإصابات نسبيًا مع بداية الأسبوع إذ سجلت الصحة 642 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووصلت الوفيات إلى 41 وفاة حالة جديدة.وفي اليوم التالي سجلت وزارة الصحة 645 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 40 حالة جديدة وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.644 حالة جديدة هي عدد الإصابات الجديدة التي سجلتها الصحة يوم السبت الماضي، بالإضافة إلى الاعلان عن 45 حالة وفاة جديدة، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة.واصلت الإصابات في الارتفاع إذ سجلت الصحة يوم الأحد 647 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 41 حالة جديدة، فيما خرج 445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.وبهذا ارتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 195418 من ضمنهم 149934 حالة تم شفاؤها، و11598 حالة وفاة.