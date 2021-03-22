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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين»: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بحل أزمة المصانع المتعثرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:40 م
المصانع المتعثرة
المصانع المتعثرة
أسماء إبراهيم
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أكد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحل أزمة المصانع المتعثرة من خلال إطلاق المبادرات التمويلية التي تساعد على إعادة إحياء المصانع والقدرة على سداد مستحقاتها ودفع رواتب العمال.

وأضاف هلال لـ"الدستور"، أن إجراءات المركزي منذ بداية جائحة كورونا أدت إلى مساعدة الصناع لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم اجمع، مؤكدًا ان الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بطريقة احترافية شديدة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو.

وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هناك مشكلة واحدة تقف أمام الصناع والمستثمرين وهي الضرائب العقارية، فالاتحاد على تواصل دائم مع وزارة المالية والتجارة والصناعة لحل تلك الأزمة، ومن المقرر عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.

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