«المهن الطبية» تفتتح فترة استثنائية لمشروع العلاج

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية في اجتماعه، فتح فترة استثنائية للأعضاء للاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم اعتبارًا من 28 مارس حتى 12 أبريل 2021.كان المشروع قد فتح أبوابه فى وقت سابق لمدة خمسة أشهر متصلة فى الأول من أكتوبر 2020 وحتى الثامن والعشرين من فبراير الماضى، وطالب من الأعضاء الراغبين فى الاشتراك اتباع الضوابط التالية على أن تكون الاستفادة اعتبارًا من تاريخ الاشتراك.أضاف أنه بالنسبة للأعضاء الراغبين فى تجديد الاشتراك يمكنهم التجديد بإحدى هذا الطرق وهى تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول، أى نقطة من نقاط فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية بالمحلات والسوبر ماركت، أو التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122، أو عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج.أشارت إلى أنه بالنسبة للأعضاء الراغبين فى الاشتراك أول مرة أو الراغبين فى إضافة آخرين على اشتراكهم التوجه لمقر مشروع العلاج لتقديم الأوراق المطلوبة.