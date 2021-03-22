مركز شباب الري يكرم الأم المثالية عن غرب سوهاج
الإثنين 22/مارس/2021 - 09:39 م
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدينطباعة
نظَّم مركز شباب الري احتفالية كبرى لاختيار وتكريم الأم المثالية عن حي غرب سوهاج.
وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى كلًا من: شادية خليل عثمان (الأول)، سامية كامل محمود (الثاني)، إيمان أحمد محمد (الثالث).
كما تم تكريم بعض الأمهات من بعض المراكز المختلفة بسوهاج.
وتقدم للمسابقة 60 أمًا وانطبقت الشروط على 15 منهن.
وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى كلًا من: شادية خليل عثمان (الأول)، سامية كامل محمود (الثاني)، إيمان أحمد محمد (الثالث).
كما تم تكريم بعض الأمهات من بعض المراكز المختلفة بسوهاج.
وتقدم للمسابقة 60 أمًا وانطبقت الشروط على 15 منهن.