مركز شباب الري يكرم الأم المثالية عن غرب سوهاج

نظَّم مركز شباب الري احتفالية كبرى لاختيار وتكريم الأم المثالية عن حي غرب سوهاج.وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى كلًا من: شادية خليل عثمان (الأول)، سامية كامل محمود (الثاني)، إيمان أحمد محمد (الثالث).كما تم تكريم بعض الأمهات من بعض المراكز المختلفة بسوهاج.وتقدم للمسابقة 60 أمًا وانطبقت الشروط على 15 منهن.