حبس صاحب الفيديو الفاضح في قطار الصعيد بقنا

أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا، الإثنين، حبس صاحب الفيديو الفاضح بقطار الصعيد 4 أيام احتياطي على ذمة التحقيقات التى تجري معه.كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بقيام أحد الأشخاص بفعل خادش للحياء بأحد قطارات الصعيد بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، أمام مجموعة من الفتيات.على الفور، جرى تشكيل فريق بحث من مباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالاشتراك مع مديرية أمن قنا، وجرى فحص الفيديو، وتحديد مرتكب الواقعة الذي تبين أنه يُدعى «حماده. م.ح»، يبلغ من العمر 37 عامًا، مقيم في بندر قوص، وعامل بجامعة جنوب الوادي.تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتصوير مقطع الفيديو المقطع دون سبب، موضحًا أنه ندم على تصوير الفيديو، وبالعرض على النيابة العامة التي حققت معه، قررت حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.