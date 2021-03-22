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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسني يحذر من التعامل مع شركات غير شركته الخاصة

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:35 م
تامر حسني
تامر حسني
حسن أمين
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في حدث لم يكن الأول، قام الفنان تامر حسني بنشر تنبيه هام علي صفحته الشخصية وجاء فيه مايلي تنبيه هام

تعلن شركة TH production بأن الشركة غير مسؤولة عن أي تعاقدات لأي عملاء يتعاقدون مع شركة غير شركتنا في كل من الحفلات داخل مصر وخارجها والأفراح الداخلية والخارجية والسينما والمسرح والمسلسلات والإعلانات واي عمل سيشارك به الفنان تامرحسني، دون الرجوع رسميًا لشركة TH Production للتأكد من موافقه الشركة والاطلاع على كامل العقود والمواعيد المحددة والأسعار.

و سوف تتخذ شركة TH production كافة الإجراءات القانونية لحماية حق الفنان والشركة مع اي جهة او مؤسسة تتعاقد على اي تعاقد باسم الفنان دون الرجوع له ولشركته الخاصة

و أعلنت الشركة عن عدم تعاقدها نهائيا علي اي حفلات في الفترة القادمة وايضا عدم تعاقدها على حفل داخل محافظة المنيا.

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