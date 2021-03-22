تامر حسني يحذر من التعامل مع شركات غير شركته الخاصة

في حدث لم يكن الأول، قام الفنان تامر حسني بنشر تنبيه هام علي صفحته الشخصية وجاء فيه مايلي تنبيه هامتعلن شركة TH production بأن الشركة غير مسؤولة عن أي تعاقدات لأي عملاء يتعاقدون مع شركة غير شركتنا في كل من الحفلات داخل مصر وخارجها والأفراح الداخلية والخارجية والسينما والمسرح والمسلسلات والإعلانات واي عمل سيشارك به الفنان تامرحسني، دون الرجوع رسميًا لشركة TH Production للتأكد من موافقه الشركة والاطلاع على كامل العقود والمواعيد المحددة والأسعار.و سوف تتخذ شركة TH production كافة الإجراءات القانونية لحماية حق الفنان والشركة مع اي جهة او مؤسسة تتعاقد على اي تعاقد باسم الفنان دون الرجوع له ولشركته الخاصةو أعلنت الشركة عن عدم تعاقدها نهائيا علي اي حفلات في الفترة القادمة وايضا عدم تعاقدها على حفل داخل محافظة المنيا.