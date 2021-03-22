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تحقيقات

هل تغزو الموجة الثالثة من كورونا محافظات الصعيد؟

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:35 م
كورونا محافظات الصعيد
كورونا محافظات الصعيد
هايدي حمدي
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في الآونة الأخيرة، شهدت محافظات الصعيد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أن الأعداد في الصعيد فيها زيادة ملحوظة بسبب الاستهتار بالإجراءات الاحترازية، محذرة أنها تتوقع زيادة أكبر في الأعداد خلال شهر رمضان الكريم في حالة عدم الالتزام.

ورغم أنه ليس هناك إحصائية معلنة عن كل محافظة على حدى إلا أن الإحصائيات تصل إلى أكثر من 600 حالة يوميًا، وارتفع مؤشر الوفيات ليصل عند مستوى 5.9%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 40 حالة في المتوسط، وتستعد الحكومة حاليًا لمواجهة الموجة الثالثة التي ضربت الكثير من بلدان العالم، لكن هل اقترب موعدها كما توقعت وزيرة الصحة؟

قال الدكتور عادل حماد، أستاذ الفيروسات، إن أعراض الموجة الثالثة ليست معروفة حتى الآن، لكن لا يمكن استبعاد ظهور تحورات جديدة في الأعراض كما شهدنا ذلك في الموجة الثانية، فبعد أن كانت الموجة الأولى تضرب الجهاز التنفسي، حيث حدوث التهاب رئوي واحتقان في الزور ومشاكل خاصة بالجهاز التنفسي، ثم جاءت الموجة الثانية لتضرب الجهاز الهضمي، حيث الإسهال وألم بالبطن وأعراض تشبه النزلة المعوية، كذلك الإسهال وألم بالبطن وأعراض تشبه النزلة المعوية

وأكد "حماد"، في حديثه مع "الدستور"، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية قدر الإمكان، وذلك لتخفيف تأثير الموجة الثالثة، لتمر مثل الموجتين الأخريتين بأقل الخسائر.

وتحدث الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة، تصريحات سابقة، أن العالم اتجه لإنتاج اللقاحات للقضاء على فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تذبذب الأرقام وأعداد الإصابة هي السمة السائدة في هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل مستلزمات الوقاية والأدوية الخاصة بفيروس كوورنا من خلال وزارات وجهات عدة، مؤكدًا أن برتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا كله من تصنيع محلي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت زيادة أعداد الإصابات بكورونا عالمية في مارس الجاري بعد تراجع استمر 8 أسابيع، وأرجعت ذلك إلى حالة التراخي التي سيطرت على مواطني الكثير من الدول وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح الدكتور أمجد الخولي، استشاري أمراض الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية في تصريحات إعلامية سابقة، حدوث نوع من التراخي مؤخرا تسبب في زيادة حالات الإصابة، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الوفيات بشكل أكبر بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال إن الالتزام بالإجراءات الوقائية هي السبيل الوحيد لمواجهة الفيروس بشكل فعلي، فمهما توصلنا للقاحات يجب أن يصاحبها إجراءات احترازية.

ويرى الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن هناك زيادة طفيفة في بعض المحافظات، مثل محافظة أسوان، مرجعًا ذلك إلى استعادة نشاط السياحة الداخلية، وعودة المدارس، وعدم التزام المواطنين بإجراءات العزل المنزلي،

وأشار إلى أن تعامل الوزارة مع هذه الزيادة يأتي من خلال عدد من الضوابط الاحترازية، من ضمنها تفعيل إجراءات العزل المنزلي، والمناشدة بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على المنشآت والمؤسسات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة وعدم التهاون فيها.

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